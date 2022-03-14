- 14 Mar 2022 - 11:11 G: 14 Mar 2022 - 11:13

Survivor Yarışmacılarının Kazançları Şok Etti! Birer Birer Belli Olmuştu, Şimdi Hepsi! Bakın Ne Kadar Kazanıyorlar? "Yok Artık..."

Survivor All Star 2022 ile ilgili son birkaç haftadır yarışmacıların tek tek kazançlarına dair ifşalar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda; tüm yarışmacıların kazançları teker teker belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022'de hangi yarışmacı, haftalık ne kadar gelir elde ediyor? İşte dudak uçuklatan o kazanç tablosu!

Survivor All Star 2022 yarışmacılarıyla ilgili hemen hemen her gün tek tek hangi yarışmacının ne kadar kazandığına dair haberler ortaya çıkıyor. Bu anlamda tüm yarışmacıların tek tek ne kadar kazandığına dair bilgiler öğrenildi. Kazançları görenler "yarışmacılar bu kadar kazanıyorsa, Acun Ilıcalı ne kadar kazanıyordur?" Sorusunu sordu. İşte o yarışmacıların tek tek dudak uçuklatan kazançları! 

Detaylar ve kazançlar diğer sayfada!

14 Mar 2022 - 11:11 Ankara- Yaşam

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