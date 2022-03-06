Survivor Yarışmacılarının Kazançları Sonunda İfşalandı! Birer Birer Belli Olmuştu, Şimdi Hepsi! Bakın Ne Kadar Kazanıyorlar? "Yok Artık..."

Survivor All Star 2022 yarışmacılarıyla ilgili hemen hemen her gün tek tek hangi yarışmacının ne kadar kazandığına dair haberler ortaya çıkıyor. Bu anlamda tüm yarışmacıların tek tek ne kadar kazandığına dair bilgiler öğrenildi. Kazançları görenler "yarışmacılar bu kadar kazanıyorsa, Acun Ilıcalı ne kadar kazanıyordur?" Sorusunu sordu. İşte o yarışmacıların tek tek dudak uçuklatan kazançları!

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