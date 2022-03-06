O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market!
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, tüm Dünya'yı etkilediği gibi Türkiye'yi de etki altına aldı. Türkiye'nin ham yağ ithalatının bu savaştan dolayı olumsuz etkileneceği şüphesi ve tehdidinden dolayı meydana gelen yağ krizinden sonra marketlerde birer birer stoklar tükendi. Fiyatlar ise 5 LT için 200 TL'yi aştı. Bu kapsamda; bir marketin 44 TL'ye 18 litrelik yağ satışı şaşkınlık yarattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda tüm Dünya'da başta doğalgaz olmak üzere, yağ ve birçok konuda kriz yaşanmaya başladı. Savaşın etkileri yavaş yavaş piyasalara yansımaya başlarken, Türkiye için ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği krizi üreticileri, satıcıları panik havasına soktu. Güncel olarak en ucuz 5 LT ayçiçek yağı 200 TL'ye satılırken; marketler birer birer indirim yapmaya başladı. Yağ konusu gündeme bomba gibi düşüp herkesi şoktan şoka sokarken 44 TL'ye satılan 18 Litrelik yağ ise "neler oluyor?" Dedirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.