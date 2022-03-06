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06 Mar 2022 - 15:49

O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, tüm Dünya'yı etkilediği gibi Türkiye'yi de etki altına aldı. Türkiye'nin ham yağ ithalatının bu savaştan dolayı olumsuz etkileneceği şüphesi ve tehdidinden dolayı meydana gelen yağ krizinden sonra marketlerde birer birer stoklar tükendi. Fiyatlar ise 5 LT için 200 TL'yi aştı. Bu kapsamda; bir marketin 44 TL'ye 18 litrelik yağ satışı şaşkınlık yarattı.