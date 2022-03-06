Şeyma Subaşı Çok Ağır Linç Ediliyor! Resmen Bombalandı, Başlamadan Bitti! Acun Ilıcalı Devreye Girecek mi? Piyasadan Silecekler...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, şimdilerde Mısırlı Milyarder sevgilisiyle bir Miami, bir Los Angeles, bir Bodrum geziyor. 125.000 TL civarında aylık tazminat aldığı bilinen Şeyma Subaşı'yı milyonlarca seven varken, bir o kadar da sevmeyen var. Sevmeyenler, öyle bir linç hareketi başlattı ki; Şeyma Subaşı neye uğradığını şaşırdı. Bu hareket neticesinde Subaşı piyasadan silinebilir! Neler oluyor?

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