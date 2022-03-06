Şeyma Subaşı Çok Ağır Linç Ediliyor! Resmen Bombalandı, Başlamadan Bitti! Acun Ilıcalı Devreye Girecek mi? Piyasadan Silecekler...
Milyonların takip ettiği ve Dünya çapında ün yakalamayı başaran Şeyma Subaşı; resmen linçlerin odağına yerleşti. Çok ağır bir şekilde linç edilen Şeyma Subaşı ile ilgili yapılan yorumlar milyonları şoktan şoka soktu. Buna göre Şeyma Subaşı; yeni girişimleriyle birlikte piyasadan silinebilir. Bu noktada, girişim denildiğinde ilk akla gelen insan Acun Ilıcalı'nın devreye girip girmeyeceği bilinmiyor. Neler oluyor?
Acun Ilıcalı'nın eski eşi, şimdilerde Mısırlı Milyarder sevgilisiyle bir Miami, bir Los Angeles, bir Bodrum geziyor. 125.000 TL civarında aylık tazminat aldığı bilinen Şeyma Subaşı'yı milyonlarca seven varken, bir o kadar da sevmeyen var. Sevmeyenler, öyle bir linç hareketi başlattı ki; Şeyma Subaşı neye uğradığını şaşırdı. Bu hareket neticesinde Subaşı piyasadan silinebilir! Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.