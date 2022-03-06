Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu...
Masterchef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından olan Masterchef Pelin, bilindiği üzere sevgilisi Gökhan Akar'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. Çok sayıda hayranı bulunan ve paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Masterchef Pelin; kendini öyle bir yere atıp, öyle bir fotoğraf paylaştı ki; herkes dondu kaldı. Peki, Pelin kendine ne yaptı? İşte o fotoğrafı ve detaylar!
Masterchef'in güzeller güzeli yarışmacısı Pelin; paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken son paylaşımlarıyla birlikte hayranlarını resmen gözyaşlarına boğdu. Adı bir dönem Danilo Zanna ile anılan Masterchef Pelin'in 1 hafta önce de sevgilisi Gökhan Akar ile yollarını ayırmıştı. Bugün yaptığı şeyler ise ayrılığın ne kadar psikolojisine etki ettiğini gösterdi...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.