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06 Mar 2022 - 20:22

Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu...

Masterchef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından olan Masterchef Pelin, bilindiği üzere sevgilisi Gökhan Akar'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. Çok sayıda hayranı bulunan ve paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Masterchef Pelin; kendini öyle bir yere atıp, öyle bir fotoğraf paylaştı ki; herkes dondu kaldı. Peki, Pelin kendine ne yaptı? İşte o fotoğrafı ve detaylar!