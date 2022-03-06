Alişan Milyonları Bu Sefer Gerçekten Çıldırttı! Buse Varol'la Tekrardan mı Ayrıldı? Peşinden Koşmuştu, Halletmişti... Neler Oluyor? Aşk Bitti mi?
Alişan bu kez milyonları ciddi anlamda çıldırtıp, resmen sinir krizleri geçirtti. Tam milyonlarca hayranı Buse Varol'la barıştı diye mutlu olurken, görülen son şeyler; Alişan'ın yeniden ayrıldığına işaret oldu. Hayranları "oyun mu oynuyorsun?", "Derdin ne?" Diyerek çok sevdikleri Alişan'a sert tepkiler gösterdiler. Peki, Alişan ile Buse Varol'a ne oldu? Problemleri ne? İşte detaylar...
Tam barıştılar diye mutluluk yaşarken, bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme herkesi çileden çıkardı. 1 aydan uzun bir zamandır Buse Varol ve Alişan arasındaki gerilimler, yaklaşmalar ve diğer detaylar herkesin dikkatini çekiyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken; ikilinin birlikteliklerini belli eden bir mesaj yayınlaması ve tüm sorunlarını hallettiklerini söylemesi herkese derin bir nefes aldırmıştı. Son yaşananlar; bu nefesi sinir nefesine çevirdi. Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.