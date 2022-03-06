Alişan Milyonları Bu Sefer Gerçekten Çıldırttı! Buse Varol'la Tekrardan mı Ayrıldı? Peşinden Koşmuştu, Halletmişti... Neler Oluyor? Aşk Bitti mi?

Tam barıştılar diye mutluluk yaşarken, bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme herkesi çileden çıkardı. 1 aydan uzun bir zamandır Buse Varol ve Alişan arasındaki gerilimler, yaklaşmalar ve diğer detaylar herkesin dikkatini çekiyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken; ikilinin birlikteliklerini belli eden bir mesaj yayınlaması ve tüm sorunlarını hallettiklerini söylemesi herkese derin bir nefes aldırmıştı. Son yaşananlar; bu nefesi sinir nefesine çevirdi. Peki, neler oldu?

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