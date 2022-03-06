- 06 Mar 2022 - 20:23

Survivor Adem'le İlgili Akıl Durduran Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Nereden Nereye Gelmiş, Neler Yapmış! "Yok Artık" Hayranları Şoktan Şoka Giriyor...

Survivor Adem'le ilgili hayranlarının aklını durduran bir gerçek ortaya çıktı. Nereden nereye geldiğini, neler yaptığını duyanlar "vay be bizim adem bu muymuş?" Tarzında yorumlar yapıyor. Twitter'da bugün en çok konuşulanlar arasında yer alan Adem Kılıçcı ile ilgili o gerçekler haberimizde!

Survivor All Star 2022'nin başlamasıyla birlikte en dikkat çeken ve öne çıkan isimlerden biri haline gelen Adem Kılıçcı'ya çok sayıda kişi şampiyon gözüyle bakıyor. Bu kapsamda adı sık sık magazin gündemine geliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.  5 Mart 1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıçcı ile ilgili ortaya çıkan o gerçekler ise herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Peki, o gerçekler neler? 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

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