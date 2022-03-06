Survivor Adem'le İlgili Akıl Durduran Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Nereden Nereye Gelmiş, Neler Yapmış! "Yok Artık" Hayranları Şoktan Şoka Giriyor...

Survivor All Star 2022'nin başlamasıyla birlikte en dikkat çeken ve öne çıkan isimlerden biri haline gelen Adem Kılıçcı'ya çok sayıda kişi şampiyon gözüyle bakıyor. Bu kapsamda adı sık sık magazin gündemine geliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Mart 1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıçcı ile ilgili ortaya çıkan o gerçekler ise herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Peki, o gerçekler neler?

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