- 06 Mar 2022 - 17:54 G: 06 Mar 2022 - 18:06

Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek

Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılına girdiğimizde oldukça yükseliş göstermiş durumda. ÖTV düzenlemesi, Dolar'ın düşmesi derken her geçen gün düşmesi beklenen sıfır otomobil fiyatları düşmek yerine artınca; şuanda en ucuz sıfır alınabilecek bir aracın 300.000 TL civarında olması; milyonları kara kara düşündürür hale geldi. Bu düşünceye Hyundai ve Volkswagen ışık tutarak, yeni araçlarını tanıttı. Hindistan için üretilen araçlar, Türkiye pazarına da girecek.

Hyundai ve Volkswagen farklı farklı araçlarıyla birlikte ucuz 0 otomobil satabilmek adına Türkiye pazarına yeni araçlarını girdiriyor. Hindistan'da 87.000 TL civarına satılan söz konusu araçların Türkiye pazarına girer girmez çok yoğun bir talep göreceği düşünülüyor. Bu anlamda milyonlarca kişi ise söz konusu araçların artık satışa sunulmasını bekler hale gelmiş durumda. Peki, bu araçlar hangileri? Özellikleri neler? İşte 100.000 TL altında olan o araçlar ve  özellikleri! 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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