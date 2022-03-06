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06 Mar 2022 - 17:54

Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek

Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılına girdiğimizde oldukça yükseliş göstermiş durumda. ÖTV düzenlemesi, Dolar'ın düşmesi derken her geçen gün düşmesi beklenen sıfır otomobil fiyatları düşmek yerine artınca; şuanda en ucuz sıfır alınabilecek bir aracın 300.000 TL civarında olması; milyonları kara kara düşündürür hale geldi. Bu düşünceye Hyundai ve Volkswagen ışık tutarak, yeni araçlarını tanıttı. Hindistan için üretilen araçlar, Türkiye pazarına da girecek.