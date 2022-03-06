Hadise Ortalığı Resmen Tir Tir Titretti! 3 Milyonluk Yüzük Falan Hikaye, Öyle Bir Şov Yaptı ki; Herkes Donakaldı! Meğer Altında Neler Yatıyormuş Neler...
Hadise; ortalığı resmen tir tir titretti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ve gündeme gelen Hadise; son olarak 3.000.000 TL değerindeki yüzüğüyle gündeme gelmiş ve bu yüzüğü banka kasasına koyduğu söylenmişti. Bugün öyle bir hareket yaptı ki, 3 Milyon TL'lik yüzüğün gündemi ortadan kayboldu bile.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmakta olan Hadise; 3 milyonluk yüzüğüyle büyük bir ses uyandırmış ve günlerce gündemde kalmıştı. Tam gündemden düşeceği sırada öyle bir paylaşım yaptı ki; "meğer altında neler yatıyormuş neler" yorumları yapıldı. Peki, Hadise ne paylaştı? Paylaşımındaki detay ne?
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.