- 06 Mar 2022 - 20:23

Hadise Ortalığı Resmen Tir Tir Titretti! 3 Milyonluk Yüzük Falan Hikaye, Öyle Bir Şov Yaptı ki; Herkes Donakaldı! Meğer Altında Neler Yatıyormuş Neler...

Hadise; ortalığı resmen tir tir titretti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ve gündeme gelen Hadise; son olarak 3.000.000 TL değerindeki yüzüğüyle gündeme gelmiş ve bu yüzüğü banka kasasına koyduğu söylenmişti. Bugün öyle bir hareket yaptı ki, 3 Milyon TL'lik yüzüğün gündemi ortadan kayboldu bile.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmakta olan Hadise; 3 milyonluk yüzüğüyle büyük bir ses uyandırmış ve günlerce gündemde kalmıştı. Tam gündemden düşeceği sırada öyle bir paylaşım yaptı ki; "meğer altında neler yatıyormuş neler" yorumları yapıldı. Peki, Hadise ne paylaştı? Paylaşımındaki detay ne? 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

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