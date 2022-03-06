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06 Mar 2022 - 20:23

Hadise Ortalığı Resmen Tir Tir Titretti! 3 Milyonluk Yüzük Falan Hikaye, Öyle Bir Şov Yaptı ki; Herkes Donakaldı! Meğer Altında Neler Yatıyormuş Neler...

Hadise; ortalığı resmen tir tir titretti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ve gündeme gelen Hadise; son olarak 3.000.000 TL değerindeki yüzüğüyle gündeme gelmiş ve bu yüzüğü banka kasasına koyduğu söylenmişti. Bugün öyle bir hareket yaptı ki, 3 Milyon TL'lik yüzüğün gündemi ortadan kayboldu bile.