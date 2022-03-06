Acun Ilıcalı Resmen Kahroldu! Hayatının En Acı Anını Yaşıyor... Survivor, Masterchef Hikaye; Öyle Bir Acı Yaşıyor ki, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu!
Acun Ilıcalı resmen kahroldu. Bugün öyle bir haber aldı ki; aldığı haber karşısında resmen yıkılan Acun Ilıcalı, ne işi gücü düşünebilecek durumda, ne de farklı bir şeyi. Hayatının en acı anını yaşayan Acun Ilıcalı'nın aldığı bu haber; herkesi yasa soktu.
Yıllardır Türkiye'de farklı konseptlerde program üreten veya programları Türkiye'ye uyarlayan Acun Ilıcalı, Türk halkını eğlendirmek için elinden gelen tüm çabayı göstermekte. Survivor, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye gibi başarılı projelerin mimarı olan Acun Ilıcalı, bugün resmen kahroldu. Hayatının en acı haberlerinden birini alan Ilıcalı'nın aldığı haber haberimizde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.