- 06 Mar 2022 - 19:16 G: 06 Mar 2022 - 19:24

Acun Ilıcalı Resmen Kahroldu! Hayatının En Acı Anını Yaşıyor... Survivor, Masterchef Hikaye; Öyle Bir Acı Yaşıyor ki, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu!

Acun Ilıcalı resmen kahroldu. Bugün öyle bir haber aldı ki; aldığı haber karşısında resmen yıkılan Acun Ilıcalı, ne işi gücü düşünebilecek durumda, ne de farklı bir şeyi. Hayatının en acı anını yaşayan Acun Ilıcalı'nın aldığı bu haber; herkesi yasa soktu.

Yıllardır Türkiye'de farklı konseptlerde program üreten veya programları Türkiye'ye uyarlayan Acun Ilıcalı, Türk halkını eğlendirmek için elinden gelen tüm çabayı göstermekte. Survivor, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye gibi başarılı projelerin mimarı olan Acun Ilıcalı, bugün resmen kahroldu. Hayatının en acı haberlerinden birini alan Ilıcalı'nın aldığı haber haberimizde. 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 19:16 Ankara- Yaşam

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