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06 Mar 2022 - 19:16

Acun Ilıcalı Resmen Kahroldu! Hayatının En Acı Anını Yaşıyor... Survivor, Masterchef Hikaye; Öyle Bir Acı Yaşıyor ki, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu!

Acun Ilıcalı resmen kahroldu. Bugün öyle bir haber aldı ki; aldığı haber karşısında resmen yıkılan Acun Ilıcalı, ne işi gücü düşünebilecek durumda, ne de farklı bir şeyi. Hayatının en acı anını yaşayan Acun Ilıcalı'nın aldığı bu haber; herkesi yasa soktu.