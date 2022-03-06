- 06 Mar 2022 - 19:24 G: 06 Mar 2022 - 19:37

Esra Erol'da Hayranlarının Nutku Tutuldu! Öyle Bir Poz Paylaşıldı ki; Tüm Gündüz Kuşağı İzleyicilerinin Resmen Gözleri Parladı!

Esra Erol'da programıyla gündüz kuşağı programları arasında farkını ortaya koyan ve ciddi ölçekte reyting elde eden Esra Erol, milyonlarca hayranıyla iç içe yaşamayı oldukça seviyor. Sosyal medyanın gündemine düşen ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Esra Erol; bugün herkesin gözlerinin parıl parıl parlamasını sağladı.

Yıllardır ekranlarda olan; evlilik programları, reality show vs. derken bugünkü konumuna büyük emeklerle gelen sevilen isim Esra Erol; sosyal medyanın gündemine düştü. Dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olmayı başaran Erol'un bu hareketi; özellikle gündüz kuşağı hayranı kadınlar tarafından çok sevildi. Gözler resmen parıl parıl parladı! 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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