Esra Erol'da Hayranlarının Nutku Tutuldu! Öyle Bir Poz Paylaşıldı ki; Tüm Gündüz Kuşağı İzleyicilerinin Resmen Gözleri Parladı!

Yıllardır ekranlarda olan; evlilik programları, reality show vs. derken bugünkü konumuna büyük emeklerle gelen sevilen isim Esra Erol; sosyal medyanın gündemine düştü. Dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olmayı başaran Erol'un bu hareketi; özellikle gündüz kuşağı hayranı kadınlar tarafından çok sevildi. Gözler resmen parıl parıl parladı!

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