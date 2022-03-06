Survivor'dan Elenen Yunus Emre'ye Resmen Milli Piyango Çıktı! "İyi ki Elenmiş" Dedirtti! Böyle Şans Milyonda Bir Olur... Paraya Para Demeyecek!
Survivor'da sürekli olarak kavgalarla gündeme gelip dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre; geçtiğimiz hafta yarışmadan elenerek Survivor kariyerini noktalamıştı. Hayranları Yunus Emre'nin elenmesi karşısında oldukça büyük üzüntü yaşarken, bugün edinilen bir bilgi "iyi ki elenmiş" dedirtti. Yunus Emre'ye resmen piyango çıktı!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve milyonlarca hayran kazanan 29 yaşındaki MMA dövüşçülüğü ve modellik yapan Yunus Emre Özden'le ilgili olarak "iyi ki elenmiş" dedirtecek bir bilgiye sahip olundu. Yunus Emre Özden'in başına resmen talih kuşu kondu. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre, paraya para demeyecek. Peki, neler oldu? Yunus Emre ne kazandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.