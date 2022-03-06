Survivor'dan Elenen Yunus Emre'ye Resmen Milli Piyango Çıktı! "İyi ki Elenmiş" Dedirtti! Böyle Şans Milyonda Bir Olur... Paraya Para Demeyecek!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve milyonlarca hayran kazanan 29 yaşındaki MMA dövüşçülüğü ve modellik yapan Yunus Emre Özden'le ilgili olarak "iyi ki elenmiş" dedirtecek bir bilgiye sahip olundu. Yunus Emre Özden'in başına resmen talih kuşu kondu. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre, paraya para demeyecek. Peki, neler oldu? Yunus Emre ne kazandı?

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