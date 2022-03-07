- 07 Mar 2022 - 09:26 G: 07 Mar 2022 - 09:30

“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Acun Ilıcalı Milyonların Önünde Yerden Yere Vurdu, Gözünün Yaşına Bakmadı! Konsey Ayağa Kalktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yasin’in diskalifiye edildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, milyonların önünde Yasin Obuz’a öyle şeyler dedi ki, birçok kişi “Yerden yere vurdu” yorumunda bulundu! Gözünün yaşına bakmayan Acun Ilıcalı, konseyin ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşanırken; seyircilerde bu anları nefesleri kesilerek izlemişlerdi. Ödül oyunundan hemen sonra ise konsey toplanmıştı. Konseyin başrolünde yer alan isimse Yasin Obuz olmuştu. Tartışma yaşayan Yasin Obuz’a Acun Ilıcalı, öyle şeyler dedi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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