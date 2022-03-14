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14 Mar 2022 - 11:05

“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Yasin'in Acuna Raconu Pahalıya Mal Oldu! Gözünün Yaşına Bakmadı! Konsey Ayağa Kalktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yasin’in diskalifiye edildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, milyonların önünde Yasin Obuz’a öyle şeyler dedi ki, birçok kişi “Yerden yere vurdu” yorumunda bulundu! Gözünün yaşına bakmayan Acun Ilıcalı, konseyin ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…