Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Ayrıldı Mı? Yüzük Çıktı, Görenler Delirdi! Üç Gün Önce Her Şey Yolundaydı; Bundan Sonra Bitti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Demet Özdemir’in yüzüğü çıkarması, dengelerin değişmesine neden oldu! Üç gün önce her şey yolundayken; alınan bu karar her şeyin bitiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta geceliği 83 bin lira olan bir otelin kral odasında Demet Özdemir, biricik sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi almıştı. Yüzüğüyle birlikte bir görsel paylaşan Demet Özdemir, hayranlarına aşklarında her şeyin yolunda olduğunu göstermişti. Dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir’in son paylaşımı ise dengeleri alt üst etti. İşte Demet Özdemir’den gelen şok eden paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.