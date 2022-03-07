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07 Mar 2022 - 09:58

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Ayrıldı Mı? Yüzük Çıktı, Görenler Delirdi! Üç Gün Önce Her Şey Yolundaydı; Bundan Sonra Bitti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Demet Özdemir’in yüzüğü çıkarması, dengelerin değişmesine neden oldu! Üç gün önce her şey yolundayken; alınan bu karar her şeyin bitiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…