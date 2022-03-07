- 07 Mar 2022 - 10:11 G: 07 Mar 2022 - 10:13

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 7 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 7 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da gerçekleştirdiği su altyapısı çalışmalarının bir haftasını daha ardında bırakmış olan ASKİ, yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Bugün gerçekleşecek olan su altyapısı çalışmalarına dair de Ankaralıları bildirmiş olan ASKİ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini duyurmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 7 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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07 Mar 2022 - 10:11 - Yaşam

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