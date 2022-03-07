ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 7 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 7 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’da gerçekleştirdiği su altyapısı çalışmalarının bir haftasını daha ardında bırakmış olan ASKİ, yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Bugün gerçekleşecek olan su altyapısı çalışmalarına dair de Ankaralıları bildirmiş olan ASKİ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini duyurmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 7 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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07 Mar 2022 - 10:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.