- 08 Mar 2022 - 00:00

Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mart 2022 Salı 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 8 Mart 2022 Salı 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılara yaşattığı elektrik kesintilerine dair sürekli olarak bilgilendirme gerçekleştiren Başkent EDAŞ, 8 Mart 2022 Salı günü için de Ankaralılar ile gerekli bilgilendirmeyi paylaşmış bulunuyor. Peki, 8 Mart 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Mart 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

08 Mar 2022 - 00:00 - Yaşam

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