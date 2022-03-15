Gönül Dağı Dizisinde Asuman Diziye Veda Ediyor! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, diziden resmen ayrıldı! Defteri kapanan Asuman karakteri milyonları şok içerisinde bırakırken; sevenlerine vedasıysa sosyal medyada olay yarattı. Birçok kişi ise “Ramazan şimdi hapı yuttu” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Her bölümde seyirciye daha çok geçen ve hikayesiyle milyonları etkisi altına alan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın vedası ise milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.