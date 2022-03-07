- 07 Mar 2022 - 20:02 G: 07 Mar 2022 - 20:03

Gönül Dağı Dizisinde Asuman Şoku Yaşandı! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, diziden resmen ayrıldı! Defteri kapanan Asuman karakteri milyonları şok içerisinde bırakırken; sevenlerine vedasıysa sosyal medyada olay yarattı. Birçok kişi ise “Ramazan şimdi hapı yuttu” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Her bölümde seyirciye daha çok geçen ve hikayesiyle milyonları etkisi altına alan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın vedası ise milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 20:02 Ankara- Yaşam

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