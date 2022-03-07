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07 Mar 2022 - 11:37

Survivor İsmail’den Flaş Batuhan Karacakaya Hamlesi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Herkes Beyninden Vurulmuşa Döndü! En Sıkıntılı Zamanında…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş olan İsmail Balaban’dan skandal bir Batuhan Karacakaya hamlesi geldi. Geçtiğimiz yılın unutulmaz dostluklarından olan İsmail – Batuhan, gündemi salladı geçti. Balaban öyle bir paylaşım yaptı ki, herkes beyninden vurulmuşa döndü! En sıkıntılı zamanında…