Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Mar 2022 - 20:07

Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Favori Şampiyonu Açıklandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Herkes O İsmi İlan Etti! En Sıkıntılı Zamanında Bu Olmadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş olan İsmail Balaban’dan skandal bir Batuhan Karacakaya hamlesi geldi. Geçtiğimiz yılın unutulmaz dostluklarından olan İsmail – Batuhan, gündemi salladı geçti. Balaban öyle bir paylaşım yaptı ki, herkes beyninden vurulmuşa döndü! En sıkıntılı zamanında…