- 07 Mar 2022 - 20:07

Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Favori Şampiyonu Açıklandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Herkes O İsmi İlan Etti! En Sıkıntılı Zamanında Bu Olmadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş olan İsmail Balaban’dan skandal bir Batuhan Karacakaya hamlesi geldi. Geçtiğimiz yılın unutulmaz dostluklarından olan İsmail – Batuhan, gündemi salladı geçti. Balaban öyle bir paylaşım yaptı ki, herkes beyninden vurulmuşa döndü! En sıkıntılı zamanında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisine kadar herkesin herkes eleme potasına girmişti. Kendilerini korumaya alan isimler ise erkelerde Berkan ve Anıl olurken; kadınlarda ise bu isimler Elif ve Nagihan olmuştu. Batuhan Karacakaya ise doğrudan potaya giren isimler arasındaki yerini almıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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