Esra Erol Kırmızılar İçerisinde Güzellik Şovu Yaptı! Görenin “İki Çocuk Annesi” Demeye Dili Varmıyor! İncecik Beliyle… “Evimizin Kızına Bak!”

Programda ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve aile sorunlarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol’un paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! Sosyal medya hesabından sık sık eşini ve çocuklarını paylaşan Esra Erol, bu kez kırmızılar içerisinde bir paylaşımda bulundu! Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşım yaptı?

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