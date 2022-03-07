- 07 Mar 2022 - 20:11

Esra Erol Kırmızılar İçerisinde Güzellik Şovu Yaptı! Görenin “İki Çocuk Annesi” Demeye Dili Varmıyor! İncecik Beliyle… “Evimizin Kızına Bak!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının başında duran Esra Erol, gündeme fiziğiyle düştü. Kırmızıları giyerek; fizik şov yapan güzel sunucu Esra Erol, nefesleri kesti. Görenlerin “İki çocuk annesi” demeye dile varmayan Esra Erol, incecik belini kanıtladı. Yıllardır ekran başında olan ve gönüllerde taht kuran Esra Erol’a ‘Evimizin Kızı” diyerek seslenildiği biliniyorken; hayranları bu paylaşıma ise “Evimizin kızına bak sen” yorumlarında bulundu!

Programda ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve aile sorunlarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol’un paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! Sosyal medya hesabından sık sık eşini ve çocuklarını paylaşan Esra Erol, bu kez kırmızılar içerisinde bir paylaşımda bulundu! Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşım yaptı?

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07 Mar 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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