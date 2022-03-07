Kanal D ekranlarının yeni hikayesi olan Üç Kız Kardeş dizisi, farklı konusu ve sevilen oyuncu kadrosu ile ekranlara iddialı bir giriş yaptı. O girişin ardından tüm gözleri üzerine çevirtmeyi başaran Üç Kız Kardeş dizisi, şimdilerde seyircisini hikayesinin detaylarıyla meraklandırmaya başladı. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin hikayesin dair tüm detaylar da ortaya çıktı. Peki, İclal Aydın Üç Kız Kardeş kitabının özeti nedir? Üç Kız Kardeş finalde ne oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? İşte, detaylar…