Üç Kuruş’un Efe Komiseri Ekin Koç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Sevgilisi Melisa Döngel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer

Show TV ekranlarından yayın hayatına devam eden Üç Kuruş dizisi, sürükleyici hikayesi kadar usta oyuncu kadrosuyla da televizyon izleyicisini etkisi altına almış bulunuyor. Bu kadroda yer alan isimlerden biri olan Ekin Koç is, Üç Kuruş dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Efe Komiser ile bir hayli beğeniliyor. Bu rolün ardından yeniden hayranlarının mercek altına aldığı isim haline gelmiş olan Ekin Koç, yaşıylaysa herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Üç Kuruş’un Efe komiseri Ekin Koç kaç yaşında? Ekin Koç kimdir, aslen nereli? Ekin Koç hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

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