Üç Kuruş’un Efe Komiseri Ekin Koç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Sevgilisi Melisa Döngel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer
Show TV ekranlarından yayın hayatına devam eden Üç Kuruş dizisi, sürükleyici hikayesi kadar usta oyuncu kadrosuyla da televizyon izleyicisini etkisi altına almış bulunuyor. Bu kadroda yer alan isimlerden biri olan Ekin Koç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarından yayın hayatına devam eden Üç Kuruş dizisi, sürükleyici hikayesi kadar usta oyuncu kadrosuyla da televizyon izleyicisini etkisi altına almış bulunuyor. Bu kadroda yer alan isimlerden biri olan Ekin Koç is, Üç Kuruş dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Efe Komiser ile bir hayli beğeniliyor. Bu rolün ardından yeniden hayranlarının mercek altına aldığı isim haline gelmiş olan Ekin Koç, yaşıylaysa herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Üç Kuruş’un Efe komiseri Ekin Koç kaç yaşında? Ekin Koç kimdir, aslen nereli? Ekin Koç hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 12:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.