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07 Mar 2022 - 20:16

Survivor Mert’in Eski Sevgilisi SMS Desteği İstedi! Makbule Şakalakoğlu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Sude'ye İnat O İsme Oy İstedi... Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Sessizliğini çok fena bozan Mert Öcal’ın sevgilisi olarak bilinen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, milyonları bu paylaşım sonrasında Sude’nin ve Mert’in mosmor olacağını düşünmeye başladı! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…