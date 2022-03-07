- 07 Mar 2022 - 20:16 G: 07 Mar 2022 - 20:17

Survivor Mert’in Eski Sevgilisi SMS Desteği İstedi! Makbule Şakalakoğlu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Sude'ye İnat O İsme Oy İstedi... Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Sessizliğini çok fena bozan Mert Öcal’ın sevgilisi olarak bilinen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, milyonları bu paylaşım sonrasında Sude’nin ve Mert’in mosmor olacağını düşünmeye başladı! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her gün heyecanını artırarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla ilişkisinin olduğunun ortaya çıkması şok ederken; Mert Öcal’ın birde başka bir kadınla daha sevgili olması ağızları açık bırakmıştı. Mert Öcal’ın sevgilisi olarak bilinen Makbule Şakalakoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 20:16 Ankara- Yaşam

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