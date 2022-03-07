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07 Mar 2022 - 12:54

Survivor Mert’in Sevgilisi Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Sude Mosmor Olacak! Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Sessizliğini çok fena bozan Mert Öcal’ın sevgilisi olarak bilinen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, milyonları bu paylaşım sonrasında Sude’nin ve Mert’in mosmor olacağını düşünmeye başladı! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…