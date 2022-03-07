Masumlar Apartmanı Safiye 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Kimse İnanmak İstememişti Ama… “Tüylerim Ürperiyor!” Ezgi Mola…

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz’le paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye karakterini öyle bir şekilde hayat veriyor ki, milyonlar hayran içerisinde onu izliyor. Safiye karakterini sadece oynamayan aynı zamanda yaşayan Ezgi Mola’nın dizi için yaptığı skandal değişiklik ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar..

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