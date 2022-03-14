Masumlar Apartmanı Safiye'si Rolü İçin Saçlarını Kesti! Ezgi Mola'ya Büyük İsyan! Sen Nasıl Kıydın O Güzelliğe… “Tüylerim Ürperiyor!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Kimse bu kadarına ihtimal bile vermemişti ama görenlerin tüyleri ürpermeye başladı! İşte Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola’sından gelen şok sözler…
Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz’le paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye karakterini öyle bir şekilde hayat veriyor ki, milyonlar hayran içerisinde onu izliyor. Safiye karakterini sadece oynamayan aynı zamanda yaşayan Ezgi Mola’nın dizi için yaptığı skandal değişiklik ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.