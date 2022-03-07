Üç Kuruş’un Nesrin’i Melissa Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Yunus Emre Yıldırımer İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Show TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, usta ve genç oyuncuları bir araya getirdiği kadrosu ile inanılmaz ses getirmeye başladı. O kadroda yer alan isimlerinden biri olan Melissa Yıldırımer ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, usta ve genç oyuncuları bir araya getirdiği kadrosu ile inanılmaz ses getirmeye başladı. O kadroda yer alan isimlerinden biri olan Melissa Yıldırımer isimli oyuncuysa hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile dizinin en çok beğenilen isimlerinden biri oldu. Bu oyunculuk performansının ardından televizyon izleyicisinin yakın takibe aldığı Melissa Yıldırımer’in eşi de yaşı da herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Üç Kuruş’un Nesrin’i Melissa Yıldırımer kaç yaşında? Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim? Melissa Yıldırımer hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 13:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.