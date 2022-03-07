Hakim Dizisi Kadrosuna Dahil Olan Seda Akman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.

ATV ekranlarından yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçmiş olan Hakim dizisi, birbirinden iddialı isimleri kadrosunda birleştirdi. O isimlerden biri olan Seda Akman ise, yeniden televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimler arasında yer almaya başladı. Bu haberin üzerine Seda Akman’ı sıkı takibe alan televizyon izleyiciyse, ünlü ismin yaşını duyunca hayrete düştü! Peki, Hakim Dizisi Kadrosuna Dahil Olan Seda Akman kaç yaşında? Seda Akman kimdir, aslen nereli, evli mi, sevgilisi var mı? Seda Akman hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…



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