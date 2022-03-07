Seda Akman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.
ATV ekranlarından yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçmiş olan Hakim dizisi, birbirinden iddialı isimleri kadrosunda birleştirdi. O isimlerden biri olan Seda Akman ise, yeniden televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimler arasında yer almaya başladı. Bu haberin üzerine Seda Akman ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarından yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçmiş olan Hakim dizisi, birbirinden iddialı isimleri kadrosunda birleştirdi. O isimlerden biri olan Seda Akman ise, yeniden televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimler arasında yer almaya başladı. Bu haberin üzerine Seda Akman’ı sıkı takibe alan televizyon izleyiciyse, ünlü ismin yaşını duyunca hayrete düştü! Peki, Hakim Dizisi Kadrosuna Dahil Olan Seda Akman kaç yaşında? Seda Akman kimdir, aslen nereli, evli mi, sevgilisi var mı? Seda Akman hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.