Uğur Yücel Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Ebru Özkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan usta oyuncu Uğur Yücel, yeniden ekranlara dönmek için kollarını sıvadı. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından başlayacak olan Hakim dizisi ile anlaşan Uğur Yücel, şimdiden ATV izleyicisinin dikkatini çeker hale geldi. Sizde Uğur Yücel ile ilgili detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan usta oyuncu Uğur Yücel, yeniden ekranlara dönmek için kollarını sıvadı. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından başlayacak olan Hakim dizisi ile anlaşan Uğur Yücel, şimdiden ATV izleyicisinin dikkatini çeker hale geldi. Bu haberin üzerine Uğur Yücel’i mercek altına alan televizyon izleyiciyse, usta oyuncunun yaşını görünce hayrete düştü! Peki, Uğur Yücel kaç yaşında? Uğur Yücel kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim? Uğur Yücel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
07 Mar 2022 - 13:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.