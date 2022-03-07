Uğur Yücel Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Ebru Özkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan usta oyuncu Uğur Yücel, yeniden ekranlara dönmek için kollarını sıvadı. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından başlayacak olan Hakim dizisi ile anlaşan Uğur Yücel, şimdiden ATV izleyicisinin dikkatini çeker hale geldi. Bu haberin üzerine Uğur Yücel’i mercek altına alan televizyon izleyiciyse, usta oyuncunun yaşını görünce hayrete düştü! Peki, Uğur Yücel kaç yaşında? Uğur Yücel kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim? Uğur Yücel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…