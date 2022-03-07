Survivor Adem Bıktı Usandı; Son Olay Sabrını Taşırdı! Valizi Hazırlandı; Acun Medya Nuh Diyor… Kralını Ezdi Geçti; Yarışmayı Bırakıyor Mu?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Adem Kılıççı, bıktı usandı! Son yaşanan olayın sabrını taşırdığı ve yarışmadan çekilmek istediği iddia edildi. Bunun yanında bir diğer iddiaya göre Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı ve “Ben çekilmek istiyorum” sözlerini arka arkaya getirdiğine dair yorumlar konuşulmaya başlandı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde ise Adem Kılıççı ve Bora Edin arasında skandal bir tartışma alevlenmiş; takım arkadaşları bu tartışmayı güçlükle ayırmıştı. Şimdi ise kıyamet resmen koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.