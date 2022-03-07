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07 Mar 2022 - 20:26

Survivor'da "Acun Ilıcalı Racon Kesemez" Sözlerine Çok Bozulmuştu! Adem Valizi İle Adanın Nizamiyesine Gelip Resti Çekti... Acun Medya Nuh Diyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Adem Kılıççı, bıktı usandı! Son yaşanan olayın sabrını taşırdığı ve yarışmadan çekilmek istediği iddia edildi. Bunun yanında bir diğer iddiaya göre Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı ve “Ben çekilmek istiyorum” sözlerini arka arkaya getirdiğine dair yorumlar konuşulmaya başlandı!