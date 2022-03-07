Yargı Dizisinde Engin Yeniden Döndü! O Sahnelerini Görenlerin Tüyleri Ürperiyor; Donup Kalıyor! Ceylin Şimdi Ayvayı Yedi! Neler Oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanın doruklarda olduğu Yargı dizisinde Engin’in her şeyi planlaması ve yeniden ekranlara gelmesi milyonları çıldırmıştı. Engin’in ekranlarda olması bile tüylerin ürpermesine neden olurken; seyircileri yerinden kaldıran bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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