Yargı Dizisinde Yeni Ceset Kime Ait! Seyirciyi Şok Eden Gelişme... Engin Yeniden Dönüyor! Yeni Sahneler Tüyleri Ürpertti! Ceylin Şimdi Ayvayı Yedi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in sahneleri seyircileri delirtti! Yeniden ekranlara dönen Engin, izleyicisinin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Görenlerin donup kaldığı başarılı dizideki Engin’in hamlesi ise “Ceylin şimdi ayvayı yedi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanın doruklarda olduğu Yargı dizisinde Engin’in her şeyi planlaması ve yeniden ekranlara gelmesi milyonları çıldırmıştı. Engin’in ekranlarda olması bile tüylerin ürpermesine neden olurken; seyircileri yerinden kaldıran bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.