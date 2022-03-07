- 07 Mar 2022 - 20:37

Yargı Dizisinde Yeni Ceset Kime Ait! Seyirciyi Şok Eden Gelişme... Engin Yeniden Dönüyor! Yeni Sahneler Tüyleri Ürpertti! Ceylin Şimdi Ayvayı Yedi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in sahneleri seyircileri delirtti! Yeniden ekranlara dönen Engin, izleyicisinin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Görenlerin donup kaldığı başarılı dizideki Engin’in hamlesi ise “Ceylin şimdi ayvayı yedi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanın doruklarda olduğu Yargı dizisinde Engin’in her şeyi planlaması ve yeniden ekranlara gelmesi milyonları çıldırmıştı. Engin’in ekranlarda olması bile tüylerin ürpermesine neden olurken; seyircileri yerinden kaldıran bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 20:37 Ankara- Yaşam

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