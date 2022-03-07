- 07 Mar 2022 - 20:59

Camdaki Kız'da Sedat'a Cezaevi Şoku? O Sahneler Tüyleri Diken Diken Etti! Elleri Kanlar İçerisinde Kaldı! Yapımcı Bile Sedat'ı Durduramıyor, Sosyal Medya Sallanıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız, gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan fragmanla birlikte Sedat’ın cezaevine gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Elleri kanlı kalan Sedat’ın tüyleri ürpertmesi sosyal medyayı salladı! Birçok kişi ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi senaryolarıyla milyonları ekranlara kilitliyordu. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde Nalan, yaşadığı depresyon döneminden dolayı bebeğini kaybetmişti. Şimdi ise Sedat’ın elleri kanlı kaldı! Peki, Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın başına neler gelecek?

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07 Mar 2022 - 20:59 Ankara- Yaşam

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