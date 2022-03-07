Survivor SMS Sonuçları Öncesi Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takımı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Delirecek; Öyle İsimler Potaya Girecek Ki… “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; potaya giren isimler ise milyonların tüylerinin ürpermesine neden oldu! İşte kimsenin beklemediği ve “Yok artık” dedirten o ifşa…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor yarışmasının son bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için birbirleriyle kıyasıya rekabete girmişti. Oyun defalarca kez ifşalanırken; son ifşa dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.