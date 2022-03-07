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07 Mar 2022 - 20:54

Survivor SMS Sonuçları Öncesi Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takımı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Delirecek; Öyle İsimler Potaya Girecek Ki… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; potaya giren isimler ise milyonların tüylerinin ürpermesine neden oldu! İşte kimsenin beklemediği ve “Yok artık” dedirten o ifşa…