- 07 Mar 2022 - 17:19

Yasak Elma’nın Halit’i Talat Bulut Büyük Geliyor! Tüm Seyirciler Şoktan Şoka Girdi; Her Şey Belli Oldu! İşte O Tarih Ve Saat

FOX TV ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurmuş olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeni bir proje için sete girmeye başlayan Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FOX TV ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurmuş olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeni bir proje için sete girmeye başlayan Talat Bulut, yeni adresini geçtiğimiz günlerde hayranları ile paylaştı. Talat Bulut’un hangi dizide rol alacağını duyanlar ise, şaşkınlığını asla gizleyemedi! Peki, Talat Bulut hangi diziye giriyor? Talat Bulut’un yeni projesi ne? Talat Bulut, Mahkum dizisine mi girecek? İşte, detaylar…

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07 Mar 2022 - 17:19 - Magazin

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