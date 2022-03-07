Yasak Elma’nın Halit’i Talat Bulut Büyük Geliyor! Tüm Seyirciler Şoktan Şoka Girdi; Her Şey Belli Oldu! İşte O Tarih Ve Saat
FOX TV ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurmuş olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeni bir proje için sete girmeye başlayan Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurmuş olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeni bir proje için sete girmeye başlayan Talat Bulut, yeni adresini geçtiğimiz günlerde hayranları ile paylaştı. Talat Bulut’un hangi dizide rol alacağını duyanlar ise, şaşkınlığını asla gizleyemedi! Peki, Talat Bulut hangi diziye giriyor? Talat Bulut’un yeni projesi ne? Talat Bulut, Mahkum dizisine mi girecek? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.