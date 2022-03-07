Survivor O Yarışmacısı Paraya Para Demiyecek! Acun Ilıcalı Silmişti Ama Yasak Elma Kaptı! Survivor’ın Yıldız’ı Yasak Elma’ya Geliyor İşte Karakteri!
Şimdilerde gerçekleştirdiği transferler ile seyircisini adeta büyülemeye başlayan Yasak Elma dizisi, beşinci sezonunda da iddiasını korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir karakter ile daha seyircisinin karşısına çıkacağı iddia edilen Yasak Elma dizisinin anlaştığı ismin ise, Survivor yarışmasından olduğu iddia ediliyor. İşte Survivor All Star ile ilgili son konuşulanlar ve daha fazlası...
Şimdilerde gerçekleştirdiği transferler ile seyircisini adeta büyülemeye başlayan Yasak Elma dizisi, beşinci sezonunda da iddiasını korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir karakter ile daha seyircisinin karşısına çıkacağı iddia edilen Yasak Elma dizisinin anlaştığı ismin ise, Survivor yarışmasından olduğu iddia ediliyor. O iddialar konuşulmaya devam ederken Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olacak olan o ismin canlandıracağı karakter de belli olmuş bulunuyor! Peki, Yasak Elma dizisine girecek olan Survivor yarışmacısı kim? Yasak Elma dizisinin yeni transferi kim? İşte, detaylar...
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07 Mar 2022 - 17:21 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.