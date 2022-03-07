Survivor O Yarışmacısı Paraya Para Demiyecek! Acun Ilıcalı Silmişti Ama Yasak Elma Kaptı! Survivor’ın Yıldız’ı Yasak Elma’ya Geliyor İşte Karakteri!

Şimdilerde gerçekleştirdiği transferler ile seyircisini adeta büyülemeye başlayan Yasak Elma dizisi, beşinci sezonunda da iddiasını korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir karakter ile daha seyircisinin karşısına çıkacağı iddia edilen Yasak Elma dizisinin anlaştığı ismin ise, Survivor yarışmasından olduğu iddia ediliyor. O iddialar konuşulmaya devam ederken Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olacak olan o ismin canlandıracağı karakter de belli olmuş bulunuyor! Peki, Yasak Elma dizisine girecek olan Survivor yarışmacısı kim? Yasak Elma dizisinin yeni transferi kim? İşte, detaylar...

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