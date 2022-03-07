Survivor Tutkunu Alişan Yarışmadaki Favorisini Açıkladı, SMS Desteği İstedi! Acun Ilıcalı Görse Tir Tir Titrer! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Herkesi Sildi Attı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, Survivor yarışmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Feriştahları kaydıran bir paylaşımda bulunan Alişan, “Acun Ilıcalı görse tir tir titrer” yorumlarını arka arkaya aldı! Sosyal medya bunu konuşurken; akıllarda yerinden çıktı gitti! Herkesi silip atan başarılı isim Alişan, Survivor izleyicisinin yüreklerini yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümleriyle birlikte yeni bir sisteme geçildiğini duyurmuştu. Birleşme partisine kadar kendisini korumaya alan isimler kadınlarda Elif ve Nagihan olurken; erkeklerde ise bu isimler Berkan ve Anıl olmuştu. Dört ismin dışında herkes potaya gitmişti. Bu durum ise yarışmacılara büyük bir sürpriz olmuştu. Herkes konseyde isimleri yazacağını düşünürken; Acun Ilıcalı’dan gelen açıklama şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Alişan, tam da bu noktada bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.