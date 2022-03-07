Survivor Tutkunu Alişan Yarışmadaki Favorisini Açıkladı, SMS Desteği İstedi! Acun Ilıcalı Görse Tir Tir Titrer! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Herkesi Sildi Attı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümleriyle birlikte yeni bir sisteme geçildiğini duyurmuştu. Birleşme partisine kadar kendisini korumaya alan isimler kadınlarda Elif ve Nagihan olurken; erkeklerde ise bu isimler Berkan ve Anıl olmuştu. Dört ismin dışında herkes potaya gitmişti. Bu durum ise yarışmacılara büyük bir sürpriz olmuştu. Herkes konseyde isimleri yazacağını düşünürken; Acun Ilıcalı’dan gelen açıklama şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Alişan, tam da bu noktada bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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