Yasak Elma Bombaları Tek Tek Patlattı! Öyle Bir Transfer Atağın Geçti ki; O Diziden de Oyuncu Aldı! Biri Bitiyor, Biri Uçuyor!

Şimdilerde oyuncu kadrosunda ufak tefek değişikliklere giden Yasak Elma dizisi, Ekin karakterinin ardından Handan Kılıç karakterini seyirci karşısına çıkarmaya başladı. Bomba gibi transfer ile Handan Kılıç karakterini o ünlü isme emanet eden Yasak Elma dizisi, Kumru’nun annesi olan bu karakter ile şimdiden ses getirmeyi başardı! Peki, Yasak Elma dizisinin yeni karakteri Handan Kılıç kim? Yasak Elma Handan Kılıç’ı kim canlandırıyor? İşte, detaylar…

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