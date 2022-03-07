Yasak Elma Bombaları Tek Tek Patlattı! Öyle Bir Transfer Atağın Geçti ki; O Diziden de Oyuncu Aldı! Biri Bitiyor, Biri Uçuyor!
Şimdilerde oyuncu kadrosunda ufak tefek değişikliklere giden Yasak Elma dizisi, Ekin karakterinin ardından Handan Kılıç karakterini seyirci karşısına çıkarmaya başladı. Bomba gibi transfer ile Handan Kılıç karakterini o ünlü isme emanet eden Yasak Elma dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Şimdilerde oyuncu kadrosunda ufak tefek değişikliklere giden Yasak Elma dizisi, Ekin karakterinin ardından Handan Kılıç karakterini seyirci karşısına çıkarmaya başladı. Bomba gibi transfer ile Handan Kılıç karakterini o ünlü isme emanet eden Yasak Elma dizisi, Kumru’nun annesi olan bu karakter ile şimdiden ses getirmeyi başardı! Peki, Yasak Elma dizisinin yeni karakteri Handan Kılıç kim? Yasak Elma Handan Kılıç’ı kim canlandırıyor? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.