Show TV’ye Büyük Üç Kuruş Darbesi! Baba ve Oğlum Dizileri Öyle Bir Şey Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Öylece Bakakalıdı…
Show TV ekranlarına bu sezon merhaba diyen ve farklı hikayesi ile sezona iddialı başlayan Üç Kuruş dizisi, zor günlerden geçmeye başladı. Ay Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde yaşadığı kan kaybı nedeniyle bitme noktasına kadar geldi. İşte Üç Kuruş dizisinden gelen üzücü haberlerin ayrıntıları...
Show TV ekranlarına bu sezon merhaba diyen ve farklı hikayesi ile sezona iddialı başlayan Üç Kuruş dizisi, zor günlerden geçmeye başladı. Ay Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde yaşadığı kan kaybı nedeniyle bitme noktasına kadar geldi. Önümüzdeki günlerde final yapacağı iddia edilen üç Kuruş dizisi ile ilgili ne karar alacağı merak edilen Show TV, şimdilerde dizi seyircisinin pür dikkat ilgilendiği kanallardan biri oldu. Peki, Üç Kuruş dizisi bitiyor mu? Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.