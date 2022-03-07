Show TV’ye Büyük Üç Kuruş Darbesi! Baba ve Oğlum Dizileri Öyle Bir Şey Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Öylece Bakakalıdı…

Show TV ekranlarına bu sezon merhaba diyen ve farklı hikayesi ile sezona iddialı başlayan Üç Kuruş dizisi, zor günlerden geçmeye başladı. Ay Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde yaşadığı kan kaybı nedeniyle bitme noktasına kadar geldi. Önümüzdeki günlerde final yapacağı iddia edilen üç Kuruş dizisi ile ilgili ne karar alacağı merak edilen Show TV, şimdilerde dizi seyircisinin pür dikkat ilgilendiği kanallardan biri oldu. Peki, Üç Kuruş dizisi bitiyor mu? Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? İşte, detaylar…

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