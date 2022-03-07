Üç Kuruş Dizisinde Konyalı’nın Babasını Görenler Gördükleri Karşısında Şok Geçiriyor! Meğer Alişan Uğur’un Babası O İsimmiş… “Yok Artık”
Şimdilerde her hafta ekranlara getirdiği aksiyon dolu sahneleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Üç Kuruş dizisi, birbirinden renkli karakterleri ile bir hayli beğenildi. Reytinglerde beklediğini alamamasına rağmen gündem oluşturmaya devam eden Üç Kuruş dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Konyalı ise, şimdilerde seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Sizde Alişan Uğur'un babasını merak ediyorsanız işte size o isim...
Şimdilerde her hafta ekranlara getirdiği aksiyon dolu sahneleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Üç Kuruş dizisi, birbirinden renkli karakterleri ile bir hayli beğenildi. Reytinglerde beklediğini alamamasına rağmen gündem oluşturmaya devam eden Üç Kuruş dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Konyalı ise, şimdilerde seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Üç Kuruş dizisinde yer alan Konyalı karakterine hayat veren Alişan Uğur’un babasını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur'un babası kim? Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur'un babası ünlü mü? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.