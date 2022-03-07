- 07 Mar 2022 - 17:24

Üç Kuruş Dizisinde Konyalı’nın Babasını Görenler Gördükleri Karşısında Şok Geçiriyor! Meğer Alişan Uğur’un Babası O İsimmiş… “Yok Artık”

Şimdilerde her hafta ekranlara getirdiği aksiyon dolu sahneleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Üç Kuruş dizisi, birbirinden renkli karakterleri ile bir hayli beğenildi. Reytinglerde beklediğini alamamasına rağmen gündem oluşturmaya devam eden Üç Kuruş dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Konyalı ise, şimdilerde seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Sizde Alişan Uğur'un babasını merak ediyorsanız işte size o isim...

Şimdilerde her hafta ekranlara getirdiği aksiyon dolu sahneleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Üç Kuruş dizisi, birbirinden renkli karakterleri ile bir hayli beğenildi. Reytinglerde beklediğini alamamasına rağmen gündem oluşturmaya devam eden Üç Kuruş dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Konyalı ise, şimdilerde seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Üç Kuruş dizisinde yer alan Konyalı karakterine hayat veren Alişan Uğur’un babasını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur'un babası kim? Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur'un babası ünlü mü? İşte, detaylar…

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07 Mar 2022 - 17:24 - Magazin

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