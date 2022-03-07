- 07 Mar 2022 - 21:13

Demet Özdemir, Hande Erçel’den Kraliçe Tacını Geri Aldı! İnstagram Zirvesi Yeniden Sıralandı! Öyle Bir Darbe İndirdi Ki, Tarihe Not Düştü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir her şeyi yerle bir etti! Hande Erçel’i ezip geçen Demet Özdemir’e ise “Tokadı basıp geçmiş, Instagram tarihinden sildi” yorumları geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ikilinin akıllara kanlı bıçaklı olduğunu getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık karşılaştırılan Demet Özdemir ve Hande Erçel, şok etkisi yarattı! Birbirlerini takip bile etmeyen ikilinin, aynı anlarda aynı mekanlarda da bulunmaması da hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise Demet Özdemir, hem Hande Erçel’i hem de Kerem Bürsin’i gölgesinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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