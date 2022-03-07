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07 Mar 2022 - 21:13

Demet Özdemir, Hande Erçel’den Kraliçe Tacını Geri Aldı! İnstagram Zirvesi Yeniden Sıralandı! Öyle Bir Darbe İndirdi Ki, Tarihe Not Düştü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir her şeyi yerle bir etti! Hande Erçel’i ezip geçen Demet Özdemir’e ise “Tokadı basıp geçmiş, Instagram tarihinden sildi” yorumları geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ikilinin akıllara kanlı bıçaklı olduğunu getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…