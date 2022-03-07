Demet Özdemir Hande Erçel’e Tokadı Bastı Geçti! Instagram Tarihinden Sildi Attı! Öyle Bir Darbe İndirdi Ki, Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir her şeyi yerle bir etti! Hande Erçel’i ezip geçen Demet Özdemir’e ise “Tokadı basıp geçmiş, Instagram tarihinden sildi” yorumları geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ikilinin akıllara kanlı bıçaklı olduğunu getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık karşılaştırılan Demet Özdemir ve Hande Erçel, şok etkisi yarattı! Birbirlerini takip bile etmeyen ikilinin, aynı anlarda aynı mekanlarda da bulunmaması da hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise Demet Özdemir, hem Hande Erçel’i hem de Kerem Bürsin’i gölgesinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.