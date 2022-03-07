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07 Mar 2022 - 16:55

Demet Özdemir Hande Erçel’e Tokadı Bastı Geçti! Instagram Tarihinden Sildi Attı! Öyle Bir Darbe İndirdi Ki, Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir her şeyi yerle bir etti! Hande Erçel’i ezip geçen Demet Özdemir’e ise “Tokadı basıp geçmiş, Instagram tarihinden sildi” yorumları geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ikilinin akıllara kanlı bıçaklı olduğunu getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…