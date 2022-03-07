Haluk Bilginer Öyle Bir İhanet Göndermesi Aldı ki; Dizi Bile Sarsılabilir! Eski Eşi, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı!
Şimdilerde yeniden seyircisi ile buluşmaya başlayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz gün sahne alan eski eşi Zuhal Olcay’ın da gündemindeydi. Haluk Bilginer’i imalı bir şekilde iğneleyen Zuhal Olcay ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Türkiye’nin usta oyuncularından biri olan ve rol aldığı her dizi ile seyircisini bir kez daha kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde Show TV ekranlarından yayınlanan Baba dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Şimdilerde yeniden seyircisi ile buluşmaya başlayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz gün sahne alan eski eşi Zuhal Olcay’ın da gündemindeydi. Haluk Bilginer’i imalı bir şekilde iğneleyen Zuhal Olcay, ihanet iddialarını hatırlattı! Peki, Zuhal Olcay Haluk Bilginer için ne dedi? Haluk Bilginer, Zuhal Olcay’ı aldattı mı? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.