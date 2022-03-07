Haluk Bilginer Öyle Bir İhanet Göndermesi Aldı ki; Dizi Bile Sarsılabilir! Eski Eşi, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı!

Türkiye’nin usta oyuncularından biri olan ve rol aldığı her dizi ile seyircisini bir kez daha kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde Show TV ekranlarından yayınlanan Baba dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Şimdilerde yeniden seyircisi ile buluşmaya başlayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz gün sahne alan eski eşi Zuhal Olcay’ın da gündemindeydi. Haluk Bilginer’i imalı bir şekilde iğneleyen Zuhal Olcay, ihanet iddialarını hatırlattı! Peki, Zuhal Olcay Haluk Bilginer için ne dedi? Haluk Bilginer, Zuhal Olcay’ı aldattı mı? İşte, detaylar…

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