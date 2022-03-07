Müge Anlı’dan Kahreden Acı Haber Geldi! 17 Yaşındaki Zavallı Çocuk… Yürekler Yandı Tutuştu; Sözleri Dengeleri Değiştirdi!
Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli gündüz kuşağı programında kayıp olarak aranan genç adam Fatih Savaş ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler, 7 Mart 2022 Pazartesi günü ekranlara gelen programın yeni bölümünde seyirciye aktarıldı. İşte Müge Anlı programında yer alan Fatih Savaş ile ilgili detaylar ve ayrıntılar...
Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli gündüz kuşağı programında kayıp olarak aranan genç adam Fatih Savaş ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler, 7 Mart 2022 Pazartesi günü ekranlara gelen programın yeni bölümünde seyirciye aktarıldı. Seyircisine iyi bir haber veremeyen Müge Anlı, 17 yaşındaki Fatih Savaş’a ne olduğunu o sözler ile duyurdu. Öte yandan Fatih Savaş’ın başına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının seyircisini bir hayli üzdü. Peki, Müge Anlı Fatih Savaş olayı ne? Fatih Savaş bulundu mu, öldü mü? Fatih Savaş nasıl öldü? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 21:23 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.