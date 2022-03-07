Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı Çözümü Buldu! Hikmet ve Yasin'e Diskalifiye Kartını Gösterdi! Laf Sokan Sözleriyle Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının nefessiz izlenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlere gelmeye başladı. Son bir aydır Yasin ve Hikmet arasında bitmek bilmeyen bir kavga ile uğraşan Acun Ilıcalı, bu kez sert çıktı. Her iki ismin de cezasının devam ettiğini hatırlatan Acun Ilıcalı, bakın ikili hakkında yeni bir karar daha verdi! Peki, Survivor Yasin ve Hikmet arasında neler oluyor? Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oluyor? İşte, detaylar…

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