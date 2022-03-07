Survivor Yarışmasında Hikmet ve Yasin Ayrılıyor! Acun Ilıcalı Çözümü Buldu; Sözleriyle Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık”
TV8 ekranlarının nefessiz izlenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlere gelmeye başladı. Son bir aydır Yasin ve Hikmet arasında bitmek bilmeyen bir kavga ile uğraşan Acun Ilıcalı artık kararını verdi. İşte Survivor Hikmet ve Yasin'in geleceği....
TV8 ekranlarının nefessiz izlenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlere gelmeye başladı. Son bir aydır Yasin ve Hikmet arasında bitmek bilmeyen bir kavga ile uğraşan Acun Ilıcalı, bu kez sert çıktı. Her iki ismin de cezasının devam ettiğini hatırlatan Acun Ilıcalı, bakın ikili hakkında yeni bir karar daha verdi! Peki, Survivor Yasin ve Hikmet arasında neler oluyor? Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oluyor? İşte, detaylar…
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07 Mar 2022 - 17:01 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.