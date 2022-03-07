- 07 Mar 2022 - 17:01 G: 07 Mar 2022 - 17:07

Survivor Yarışmasında Hikmet ve Yasin Ayrılıyor! Acun Ilıcalı Çözümü Buldu; Sözleriyle Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının nefessiz izlenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlere gelmeye başladı. Son bir aydır Yasin ve Hikmet arasında bitmek bilmeyen bir kavga ile uğraşan Acun Ilıcalı artık kararını verdi. İşte Survivor Hikmet ve Yasin'in geleceği....

TV8 ekranlarının nefessiz izlenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlere gelmeye başladı. Son bir aydır Yasin ve Hikmet arasında bitmek bilmeyen bir kavga ile uğraşan Acun Ilıcalı, bu kez sert çıktı. Her iki ismin de cezasının devam ettiğini hatırlatan Acun Ilıcalı, bakın ikili hakkında yeni bir karar daha verdi! Peki, Survivor Yasin ve Hikmet arasında neler oluyor? Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oluyor? İşte, detaylar…

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07 Mar 2022 - 17:01 - Survivor 2022

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